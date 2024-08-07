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鉅亨速報

營收速報 - 遠雄(5522)7月營收32.93億元年增率高達127.64％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 18:15


遠雄(5522-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣32.93億元，年增率127.64%，月增率111.13%。

今年1-7月累計營收為119.56億元，累計年增率44.69%。

最新價為76.6元，近5日股價下跌-19.25%，相關建材營造下跌-15.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2933 張
  • 外資買賣超：+2879 張
  • 投信買賣超：-269 張
  • 自營商買賣超：+323 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 32.93億 128% 111%
24/6 15.60億 141% -21%
24/5 19.70億 2192% 6%
24/4 18.65億 568% -32%
24/3 27.62億 45% 747%
24/2 3.26億 -81% 80%

遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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