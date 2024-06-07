〈永豐金股東會〉太陽能業務「業界中最懂」 違約率極低持續積極承作

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-07 11:28

永豐金 (2890-TW) 今 (7) 日召開股東常會，由董事長陳思寬親自主持，有股東關注永豐銀行承作房貸及綠能相關業務狀況，總經理莊銘福表示，房貸方面確實較不積極，對於熱區及高房價地區的估價會比較保守，但在太陽能業務方面已有 10 年的經驗，堪稱「業界中最懂」，違約率也非常低，看好未來發展趨勢，希望成為永豐的一大特色。

有股東關注永豐銀行近年承作房貸業務狀況，莊銘福指出，永豐近年在房貸業務上並沒有採取太激進的策略，主要依據《銀行法》第 72 條第 2 款規定，不得超過所收存款總餘額及金融債券發售額總和的 30%，因此永豐盡量維持在 28% 左右，若有超出就會進行調整，不會踩到法規紅線。

在風險控管上，莊銘福進一步表示，銀行估價態度會比較嚴謹，尤其是針對一些房市熱區或高房價地帶，估價會比較保守，另外，內部也在研發 AI 人工智能方式來自動偵測房價變化，希望做好風險控管，目前房貸違約率都是歷史新低，曝險在可控的狀態。

至於綠能、再生能源放貸情形，莊銘福說明，永豐銀在風電上較少承作，若有也只有供應商部分設備的融資，綠能業務幾乎都在太陽能較多，已經做了快 10 年，歷史經驗來看，違約率比所有行業來得低很多，太陽能已是不可逆的大趨勢，永豐堪稱是「業界中最懂」，莊銘福說，雖然違約率低到不行，但仍會戰戰兢兢看待這個行業，希望持續下去，變成永豐的一大特色。

有關防詐議題，莊銘福坦言，這是整體金融機構共同面臨的問題，警示帳戶不斷地冒出，這是一個很大的挑戰，雖然過去幾年永豐金的警示帳戶數量並沒有比同業多很多，但民法 2023 年調降成年年齡至 18 歲後，有觀察到，年輕帳戶被冒用或賣人頭帳戶的案件變多了，數位帳戶開戶上確實有這些跡象。