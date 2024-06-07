〈永豐金股東會〉總座喊今年獲利比去年好 回應股東關切京城銀併購案

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-07 12:32

永豐金 (2890-TW) 今 (7) 日舉行股東常會，有股東關切併購京城銀行 (2809-TW) 傳聞，對此，永豐金總經理朱士廷回應，無法評論個案，但對於有利於公司規模拓展、資產擴張、股東權益提升都會努力去做的，並強調「今年獲利應該會比去年好」，目前股價淨值比 (PB Ratio) 來到 1.47，相當亮麗。

京城銀行同日舉行股東會，有小股東詢問併購京城銀的傳聞，對此，朱士廷表示，市場有很多併購消息，但 2 家都是上市公司，無法評論個案，也無法在股東會上說，僅回應會持續關注。

朱士廷說，感謝股東們的支持，資本市場很支持支持永豐，很多分析師、金控法人給予高度評價，永豐金股價持續創新高，目前股價淨值比來到 1.47 倍，相當亮眼。

永豐金 2023 年合併稅後純益達 197.64 億元，創歷史新高紀綠，每股稅後純益 (EPS) 為 1.62 元，權益報酬率為 11.55%，成績亮麗，永豐金控於 2022 年至 2024 年期間展開三年中長期策略，聚焦在「數位、跨境、整合、永續」四大主軸，2023 年已經展現具體成效。

永豐金董事長陳思寬表示，展望 2024 年，將延續推動中長期策略加速推動數位變革，以「數位獲客、經營雙主軸」並進，深化數據分析應用持續提升客戶滿意度、聚焦導入 AI 與雲端應用，科技提升營運效率；衝刺海外收益，拓展海外布局等；維持永豐銀行太陽能光電融資龍頭及永豐金證券綠色產業承銷領導地位。

永豐金總經理朱士廷則表示，三年的中長期策略已經在 2024 年可以看到收割，加速推動，永豐金控資本結構強度穩健，2023 年底資本適足率 134.41%；永豐銀行合併資本適足率為 15.61%，逾放比僅 0.09%；整體而言永豐金控信用評等展望穩定。

永豐銀行 2023 年合併稅後純益連續二年寫下歷史新高，達 160.66 億元，EPS 為 1.68 元，權益報酬率 10.34%；永豐金證券則為 38.36 億元，EPS 為 2.37 元，權益報酬率 12.02%，且在耕耘財富管理年增率達 29.42% 相當豐碩，泛財富管理收入達 28.77 億元，並在複委託業務市佔率第二名，財管信託資產管理規模達 333.1 億元為市場第三名。