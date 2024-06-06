永豐金前5月獲利突破百億大關 EPS衝上0.84元

永豐金控 ( 2890-TW ) 今 (7) 日公布 2024 年自結 5 月稅後純益 19.28 億元，月增 18.57%、年增 37.52%；累計前 5 月稅後純益 104.32 億元，年增 34.43%，每股稅後純益 0.84 元。

展望今年，朱士廷認為，獲利應該會比去年好，目前股價淨值比 (PB Ratio) 來到 1.47，相當亮麗，股東們及資本市場都相當支持永豐金，帶動股價屢屢創下歷史新高紀錄。