永豐金前5月獲利突破百億大關 EPS衝上0.84元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-07 19:25
永豐金控 (2890-TW) 今 (7) 日公布 2024 年自結 5 月稅後純益 19.28 億元，月增 18.57%、年增 37.52%；累計前 5 月稅後純益 104.32 億元，年增 34.43%，每股稅後純益 0.84 元。
觀察永豐金主要子公司表現，永豐銀行 5 月稅後純益 13.57 億元，累計前 5 月稅後純益 79.45 億元；永豐金證券 5 月稅後純益 4.23 億元，累計前 5 月稅後純益 22.25 億元。
永豐金今天舉行股東常會，有股東關切併購京城銀行 (2809-TW) 傳聞，對此，永豐金總經理朱士廷回應，無法評論個案，但對於有利於公司規模拓展、資產擴張、股東權益提升都會努力去做的。
展望今年，朱士廷認為，獲利應該會比去年好，目前股價淨值比 (PB Ratio) 來到 1.47，相當亮麗，股東們及資本市場都相當支持永豐金，帶動股價屢屢創下歷史新高紀錄。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇