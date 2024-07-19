中華電信擴大5G投資 斥資44億採購行動寬頻設備

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-19 17:47

中華電信 (2412-TW) 積極投資 5G 網路建設，今 (19) 日發布重訊宣布，將斥資新台比幣 44.03 億元，向台灣愛立信採購行動寬頻業務設備，將用於行動寬頻業務建設。

中華電信加緊腳步布局 5G 網路，除了今天向愛立信採購行動寬頻業務設備外，於本周一 (15 日) 以新台幣 51.59 億元，同樣向 NOKIA 採購行動寬頻業務設備。

中華電信 6 月營收 181.1 億元，月增 0.15%，年減 2.93%；EBITDA 71.6 億元，月減 2.5%，年減 2.9%；稅後純益 34.4 億元，月增 6.8%，年增 2.7%，每股純益 0.45 元，創近 7 年同期新高。

累計今年上半年營收 1090.6 億元，年增 1.3%，同樣寫近 7 年新高；EBITDA 436.5 億元，年減 1.4%；稅後純益 192.1 億元，年減 1.8%，每股純益 2.48 元。

中華電信 6 月行動業務也持續提升，5G 用戶數及整體 090 門號數持續增加，帶動行動服務營收連續 39 個月成長。