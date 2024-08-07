鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)目標價調降至248元，幅度約22.5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 18:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力智(6719-TW)提出目標價估值：中位數由320元下修至248元，調降幅度22.5%。其中最高估值367元，最低估值205元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予力智(6719-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立4位、保守悲觀0位。
力智(6719-TW)今(7日)收盤價為222元。近5日股價下跌15.22%，相關半導體業近5日下跌7.55%，集中市場加權指數下跌7.75%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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