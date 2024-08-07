營收速報 - 富宇(4907)7月營收5,693萬元年增率高達113768％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 18:15
今年1-7月累計營收為31.52億元，累計年增率5792.07%。
最新價為88.9元，近5日股價下跌-24.66%，相關建材營造股價指數下跌-17.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+45 張
- 外資買賣超：+45 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|5,693萬
|113768%
|-83%
|24/6
|3.37億
|635919%
|-46%
|24/5
|6.23億
|0%
|-68%
|24/4
|19.26億
|3521%
|1435%
|24/3
|1.25億
|236600%
|199%
|24/2
|4,197萬
|77628%
|0%
富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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