營收速報 - 維熹(3501)7月營收5.69億元年增率高達38.66％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 18:15
今年1-7月累計營收為35.42億元，累計年增率15.04%。
最新價為68元，近5日股價下跌-1.73%，相關零組件業下跌-9.79%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+368 張
- 外資買賣超：+372 張
- 投信買賣超：+24 張
- 自營商買賣超：-28 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|5.69億
|39%
|16%
|24/6
|4.91億
|12%
|-12%
|24/5
|5.58億
|20%
|3%
|24/4
|5.44億
|17%
|1%
|24/1
|5.25億
|34%
|21%
|23/12
|4.35億
|-3%
|0%
維熹(3501-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、資訊、電機及電器類電源線組。插座、插頭、轉接頭、組合式插頭。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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