search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 維熹(3501)7月營收5.69億元年增率高達38.66％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 18:15


維熹(3501-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣5.69億元，年增率38.66%，月增率15.87%。

今年1-7月累計營收為35.42億元，累計年增率15.04%。

最新價為68元，近5日股價下跌-1.73%，相關零組件業下跌-9.79%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+368 張
  • 外資買賣超：+372 張
  • 投信買賣超：+24 張
  • 自營商買賣超：-28 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 5.69億 39% 16%
24/6 4.91億 12% -12%
24/5 5.58億 20% 3%
24/4 5.44億 17% 1%
24/1 5.25億 34% 21%
23/12 4.35億 -3% 0%

維熹(3501-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、資訊、電機及電器類電源線組。插座、插頭、轉接頭、組合式插頭。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收維熹

相關行情

台股首頁我要存股
維熹686.42%
美元/台幣32.681-0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信認養股

中強短弱
維熹

80%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty