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鉅亨速報

營收速報 - 台達化(1309)7月營收16.21億元年增率高達48.16％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 18:15


台達化(1309-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣16.21億元，年增率48.16%，月增率-1.18%。

今年1-7月累計營收為103.55億元，累計年增率25.4%。

最新價為16.15元，近5日股價下跌-11.51%，相關塑膠工業下跌-5.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+312 張
  • 外資買賣超：+404 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-92 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 16.21億 48% -1%
24/6 16.40億 53% -3%
24/5 16.83億 35% 4%
24/4 16.19億 28% 19%
24/3 13.59億 -2% 25%
24/2 10.84億 -10% -20%

台達化(1309-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚苯乙烯及加工品之製銷,丙烯(月青)、丁二烯、苯乙烯共聚體樹脂。ABS之製銷,﹝丙烯(月青)、苯乙烯共聚合樹脂﹞SAN之製銷。玻璃棉及其有關產品之製銷,塑膠原料及加工品之製銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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