營收速報 - 台達化(1309)7月營收16.21億元年增率高達48.16％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 18:15
今年1-7月累計營收為103.55億元，累計年增率25.4%。
最新價為16.15元，近5日股價下跌-11.51%，相關塑膠工業下跌-5.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+312 張
- 外資買賣超：+404 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-92 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|16.21億
|48%
|-1%
|24/6
|16.40億
|53%
|-3%
|24/5
|16.83億
|35%
|4%
|24/4
|16.19億
|28%
|19%
|24/3
|13.59億
|-2%
|25%
|24/2
|10.84億
|-10%
|-20%
台達化(1309-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚苯乙烯及加工品之製銷,丙烯(月青)、丁二烯、苯乙烯共聚體樹脂。ABS之製銷,﹝丙烯(月青)、苯乙烯共聚合樹脂﹞SAN之製銷。玻璃棉及其有關產品之製銷,塑膠原料及加工品之製銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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