宇隆業績熱 上半年賺逾半個股本 7月營收再創新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-07 18:27

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汽車零組件大廠宇隆 (2233-TW) 今 (7) 日公布上半年稅後純益達 3.31 億元，年增 42%，每股純益(EPS)5.49 元，宇隆也發布 7 月合併營收為 3.51 億元，月增 15.4%，年增 28.08%，創單月新高紀錄。

宇隆第二季合併營收 9.4 億元，年增 18%，並呈現三率三升，營業毛利率爲 38%，年增超過 8 個百分點，營業利益率 20%，年增約 8 個百分點；稅後純益 1.81 億元，年增 34%，EPS 3.01 元。

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宇隆隨著汽車零組件持續開發新料號、維護現有訂單有成，上半年合併營收達 18.05 億元，年增 14%，創同期新高，稅後純益更衝上 3.31 億元，年增 42%，EPS 5.49 元。

同時，宇隆 7 月合併營收 3.51 億元、月增 15%，年增 28%，創單月新高紀錄，主要是因擴大產品應用範圍，包括成功進入汽車剎車系統等新領域，且醫療客戶需求穩定，再加上自行車市場終端需求回溫，儘管工業應用領域需求回溫較慢，靜待下半年更多復甦跡象出現。

宇隆表示，公司營運多元化，其中，自行車領域積極拓展 e-bike 應用，整體業務推進可望在明年發酵，樂觀看待自行車產業在全球淨零碳排趨勢下，穩健庫存去化，終端需求持續回溫。

同時，宇隆也積極洽談醫材領域新業務，配合台中新廠啟用產能開出，未來更添營運動能。