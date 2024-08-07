〈台幣〉升貶互見 微升0.7分收32.681元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-07 16:24
台股加權指數今 (7) 日暴漲反彈多達 794 點，終場一舉站穩 21000 點關卡上，不過，台北匯市交投相對平淡，新台幣今 (7) 日升貶互見，終場收在 32.681 元，升值 0.7 分，台北外匯經紀公司成交值 14.03 億美元。
新台幣今日以 32.68 元、升值 0.8 分開出後，一度貶至 32.758 元，午盤過後轉偏強整理，終場收在 32.681 元，升值 0.7 分，全日高低價差 8.3 分。
觀察主要亞幣，新台幣回貶逾 1.5%，人民幣貶近 0.4%，泰銖貶 0.3%，星元小貶約 0.1%，港幣平盤附近波動，新台幣微升 0.02%，韓元也微升近 0.05%。
近來日元的大幅波動牽動國際匯市走勢，元大投顧分析，考量此次升息過後，金融市場出現較大波動，日元於短短四個交易日之內強升 5%，有鑑於匯價過度且快速波動，不排除後續日銀未來將進一步與市場溝通，並將升息時點略為延後。
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