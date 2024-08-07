〈台幣〉升貶互見 微升0.7分收32.681元

台股加權指數今 (7) 日暴漲反彈多達 794 點，終場一舉站穩 21000 點關卡上，不過，台北匯市交投相對平淡，新台幣今 (7) 日升貶互見，終場收在 32.681 元，升值 0.7 分，台北外匯經紀公司成交值 14.03 億美元。