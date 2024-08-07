百容7月營收下滑到1.34億元呈月減及年減 唯半導體業務獨強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 20:31

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百容 (2483-TW) 第二季以來受 MFP(多功能事務機) 步進馬達客戶端調節庫存影響不小且影響目前仍持續中，而電子零組件業務處於谷底也不利營收，百容今 (7) 日公布 7 月營收 1.34 億元，月減 16.03%，年減 5.61%，2024 年 1-7 月營收 10.58 億元，年減 1.4%。

百容 2024 年第二季營收仍以 5.04 億元改寫 7 季以來新高，本業趨近於損益兩平；百容在第二季匯率有利且列轉投資富致科技 (6642-TW) 收益之下，第二季單季稅後純益 2340 萬元，季增 75.23%，年減 36.97%，上半年稅後純益 3575 萬元，每股純益 0.33 元。

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百容 2024 年第二季營收 5.04 億元，毛利率 15.08%，季增 2.4 個百分點，年增 1.09 個百分點，第二季單季稅後純益 2340 萬元，季增 75.23%，年減 36.97%，每股純益 0.21 元。百容 2024 年上半年營收 9.23 億元，毛利率 13.99%，持平去年同期，2024 年上半年稅後純益 3575 萬元，年減 3.97%，每股純益 0.33 元。

百容 2024 第二季的半導體業務部門回溫並將持續到第三季，但整體營收而言，對第三季目前仍以保守看待。

百容半導體應用業務持續維持出貨溫度，目前整體訂單電子零組件回溫緩慢，主要因中國大陸新屋交屋趨緩，導致來自白色家電對百容零組件需求放慢，且市場報價競爭激烈，不利於營運，而應用於半導體產品的沖壓件的訂單，今年以來維持於一定的溫度。

百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成，半導體事業部 5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。