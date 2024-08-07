營收速報 - 世芯-KY(3661)7月營收48.78億元年增率高達116.31％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 17:15
世芯-KY(3661-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣48.78億元，年增率116.31%，月增率-6.83%。
今年1-7月累計營收為289.36億元，累計年增率81.96%。
最新價為2175元，近5日股價下跌-23.85%，相關半導體業下跌-7.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+19 張
- 外資買賣超：+483 張
- 投信買賣超：-350 張
- 自營商買賣超：-114 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|48.78億
|116%
|-7%
|24/6
|52.36億
|101%
|20%
|24/5
|43.73億
|61%
|9%
|24/4
|40.14億
|54%
|4%
|24/3
|38.76億
|52%
|19%
|24/2
|32.43億
|111%
|-4%
世芯-KY(3661-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 前進美濃 彰銀用客語宣導安養信託 協助高齡試算評估
- 營收速報 - 原相(3227)7月營收7.59億元年增率高達48.25％
- 營收速報 - 太欣(5302)7月營收133萬元年增率高達330.32％
- 崩盤撿便宜 好股再度殺出甜甜價
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇