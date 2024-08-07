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鉅亨速報

營收速報 - 盛達(3027)7月營收1.67億元年增率高達41.43％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 15:15


盛達(3027-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.67億元，年增率41.43%，月增率16.76%。

今年1-7月累計營收為11.33億元，累計年增率11.61%。

最新價為34.6元，近5日股價下跌-18.03%，相關通信網路下跌-2.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+214 張
  • 外資買賣超：+309 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-96 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.67億 41% 17%
24/6 1.43億 -17% 10%
24/5 1.30億 -51% -20%
24/4 1.63億 3% 7%
24/3 1.52億 47% -3%
24/2 1.58億 15% -28%

盛達(3027-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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