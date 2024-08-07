營收速報 - 盛達(3027)7月營收1.67億元年增率高達41.43％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 15:15
今年1-7月累計營收為11.33億元，累計年增率11.61%。
最新價為34.6元，近5日股價下跌-18.03%，相關通信網路下跌-2.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+214 張
- 外資買賣超：+309 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-96 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.67億
|41%
|17%
|24/6
|1.43億
|-17%
|10%
|24/5
|1.30億
|-51%
|-20%
|24/4
|1.63億
|3%
|7%
|24/3
|1.52億
|47%
|-3%
|24/2
|1.58億
|15%
|-28%
盛達(3027-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至51.58元，預估目標價為1610元
- 營收速報 - 新盛力(4931)7月營收2.20億元年增率高達144.28％
- 台股漲 794.26點 收21295.28點 三大法人買超 7.48億元
- 台股漲近800點站上五日線，電子權值股與營建股領軍上攻？今日盤勢重點速看
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇