「合」您防詐守財「庫」去年阻詐328件2.8億元居冠 優秀行員獲表揚　

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-07 15:31

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合庫銀行基層行員積極落實臨櫃關懷提問，112 年度成功攔阻 328 件詐騙案件，總金額逾新臺幣 2.8 億元，在全體金融機構中名列前茅，執行成效卓著。其中，龍潭分行何姓行員因突出的阻詐表現，銀行公會舉辦的「金融反詐高階論壇」，由行政院院長卓榮泰親自表揚為臨櫃關懷提問成效優異行員。

何姓行員並分享她的防詐心得，如當客戶辦理大額匯款或提領時，應主動關懷並積極查證客戶提供的資料，同時觀察客戶言行舉止，若有異樣則緊急以暗號通報其他同仁，通知警員到場協助處理。近期她成功攔阻的案例，即客戶辦理匯款 200 萬元，並稱交易用途為與親友共同投資，她擔心客戶遭騙，因此立即向客戶提問照會親友，發現客戶神色有異，經不斷勸說同時聯繫家人及警方到場，最後一刻成功擋下詐騙，展現合庫銀行基層行員攔阻詐騙的決心。

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合庫銀行因應詐騙手法層出不窮，持續辦理行員攔阻詐騙教育訓練及宣導講座，並於營業據點、官方網站及社群平臺上積極宣導詐騙案例，增進民眾防詐意識。為提升攔阻成效，針對久未往來客戶及高齡客戶，由系統檢核提醒行員加強臨櫃關懷提問作業，並嚴格審核開戶案件以防範人頭帳戶，另針對成功阻詐的同仁亦訂有相關獎勵措施，鼓勵同仁持續發揮關懷客戶之經營理念。