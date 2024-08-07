search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫爾森庫爾斯TAP-US的目標價調升至60元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對莫爾森庫爾斯(TAP-US)提出目標價估值：中位數由58元上修至60元，調升幅度3.45%。其中最高估值75元，最低估值47元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予莫爾森庫爾斯評價：積極樂觀5位、保持中立14位、保守悲觀3位。

莫爾森庫爾斯今(7日)收盤價為53.9元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股TAP市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
莫爾森庫爾斯53.95.42%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty