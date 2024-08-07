鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫爾森庫爾斯TAP-US的目標價調升至60元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對莫爾森庫爾斯(TAP-US)提出目標價估值：中位數由58元上修至60元，調升幅度3.45%。其中最高估值75元，最低估值47元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予莫爾森庫爾斯評價：積極樂觀5位、保持中立14位、保守悲觀3位。
莫爾森庫爾斯今(7日)收盤價為53.9元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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