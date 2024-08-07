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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.18元，其中最高估值1.71元，最低估值0.94元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.71(1.35)1.952.823.5
最低值0.94(0.94)1.051.311.34
平均值1.28(1.15)1.51.932.33
中位數1.18(1.14)1.491.982.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值20.74億22.82億26.00億29.93億
最低值18.26億18.86億20.63億21.58億
平均值19.42億20.63億23.09億25.99億
中位數18.77億20.30億22.98億25.86億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.020.350.720.560.65
營業收入9.68億9.88億14.35億16.11億18.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXEL

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