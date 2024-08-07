鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.18元，其中最高估值1.71元，最低估值0.94元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.71(1.35)
|1.95
|2.82
|3.5
|最低值
|0.94(0.94)
|1.05
|1.31
|1.34
|平均值
|1.28(1.15)
|1.5
|1.93
|2.33
|中位數
|1.18(1.14)
|1.49
|1.98
|2.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.74億
|22.82億
|26.00億
|29.93億
|最低值
|18.26億
|18.86億
|20.63億
|21.58億
|平均值
|19.42億
|20.63億
|23.09億
|25.99億
|中位數
|18.77億
|20.30億
|22.98億
|25.86億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.02
|0.35
|0.72
|0.56
|0.65
|營業收入
|9.68億
|9.88億
|14.35億
|16.11億
|18.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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