〈貴金屬盤後〉美元走強 公債殖利率上升 黃金走跌 唯降息預期縮限跌幅
鉅亨網編譯許家華 2024-08-07 06:08
黃金價格周二 (6 日) 下跌，係因美元走強和債券殖利率走高，但美國預期 9 月降息，且中東地緣政治緊張局勢升級，使黃金在上一交易日大幅回落後保持穩定。
- 現貨黃金最後下跌 0.80%，至每盎司 2388.34 美元。
由於市場對美國陷入衰退的擔憂揮之不去，導致全球拋售，黃金價格周一跌約 1.5%。
- 8 月交割的黃金期貨價格下跌 0.5%，收每盎司 2431.60 美元。
美元指數上升 0.25%，為本月首日兌日圓匯率上漲。由於黃金以美元計價，美元上漲會增加海外買家購買黃金的機會成本，削弱其投資興趣。
BOCI 大宗商品市場主管 Amelia Xiao Fu 表示：「金價仍然疲軟，主要是受美元走強的推動…… 但黃金的宏觀環境相對積極，因此金價短期內可能出現區間波動。」
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美國 Fed 駁斥「7 月就業數據弱於預期意味著經濟正陷入自由落體般的衰退」之觀點，但也警告需要降息才能避免這種結果。
在經濟不確定性和受益於降息環境的情況下，黃金被視為安全資產。
Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，投資者預計 Fed 將降息，這即使未能讓黃金價格刷新高紀錄，也能限制其下行潛力。他預期金價短期內上漲至每盎司 2500 美元。
根據 CME FedWatch 工具，市場認為 9 月降息的可能性為 100%。
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