鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至51.58元，預估目標價為1610元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由50.7元上修至51.58元，其中最高估值59.38元，最低估值42.62元，預估目標價為1610元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|59.38(57.44)
|71.23
|83.39
|最低值
|42.62(42.02)
|51.82
|55.6
|平均值
|51.91(50.58)
|57.29
|65.78
|中位數
|51.58(50.7)
|56.93
|58.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10,229,000
|13,810,760
|15,777,770
|最低值
|8,956,000
|10,647,810
|11,277,400
|平均值
|9,605,450
|11,748,120
|13,195,720
|中位數
|9,730,000
|11,542,500
|12,532,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|28.38
|42.56
|21.75
|12.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,762,971
|7,798,631
|6,341,989
|4,801,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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