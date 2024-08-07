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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至51.58元，預估目標價為1610元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由50.7元上修至51.58元，其中最高估值59.38元，最低估值42.62元，預估目標價為1610元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值59.38(57.44)71.2383.39
最低值42.62(42.02)51.8255.6
平均值51.91(50.58)57.2965.78
中位數51.58(50.7)56.9358.37

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值10,229,00013,810,76015,777,770
最低值8,956,00010,647,81011,277,400
平均值9,605,45011,748,12013,195,720
中位數9,730,00011,542,50012,532,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS28.3842.5621.7512.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,762,9717,798,6316,341,9894,801,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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