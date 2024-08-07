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鉅亨速報

營收速報 - 集盛(1455)7月營收8.24億元年增率高達42.32％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15


集盛(1455-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣8.24億元，年增率42.32%，月增率-9.21%。

今年1-7月累計營收為57.66億元，累計年增率40.05%。

最新價為11.8元，近5日股價下跌-13.31%，相關紡織纖維下跌-7.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1017 張
  • 外資買賣超：+1185 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-168 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 8.24億 42% -9%
24/6 9.08億 71% -7%
24/5 9.74億 59% 19%
24/4 8.17億 37% 3%
24/3 7.95億 1% 23%
24/2 6.44億 11% -20%

集盛(1455-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種纖維絲、人造棉絲、尼龍絲之紡製、。織造、染整、印花、加工、買賣。石油化學工業纖維原料生產、銷售及進出口買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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