營收速報 - 集盛(1455)7月營收8.24億元年增率高達42.32％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15
今年1-7月累計營收為57.66億元，累計年增率40.05%。
最新價為11.8元，近5日股價下跌-13.31%，相關紡織纖維下跌-7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1017 張
- 外資買賣超：+1185 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-168 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|8.24億
|42%
|-9%
|24/6
|9.08億
|71%
|-7%
|24/5
|9.74億
|59%
|19%
|24/4
|8.17億
|37%
|3%
|24/3
|7.95億
|1%
|23%
|24/2
|6.44億
|11%
|-20%
集盛(1455-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種纖維絲、人造棉絲、尼龍絲之紡製、。織造、染整、印花、加工、買賣。石油化學工業纖維原料生產、銷售及進出口買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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