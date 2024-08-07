營收速報 - 英業達(2356)7月營收555.33億元年增率高達32.75％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 15:15
今年1-7月累計營收為3,401.98億元，累計年增率16.24%。
最新價為44.7元，近5日股價下跌-9.2%，相關電腦週邊下跌-8.82%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2532 張
- 外資買賣超：-2861 張
- 投信買賣超：+6970 張
- 自營商買賣超：-1577 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|555.33億
|33%
|9%
|24/6
|509.30億
|7%
|-2%
|24/5
|521.80億
|13%
|2%
|24/4
|510.48億
|38%
|3%
|24/3
|497.26億
|6%
|36%
|24/2
|366.51億
|2%
|-17%
英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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