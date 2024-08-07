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鉅亨速報

營收速報 - 英業達(2356)7月營收555.33億元年增率高達32.75％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 15:15


英業達(2356-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣555.33億元，年增率32.75%，月增率9.04%。

今年1-7月累計營收為3,401.98億元，累計年增率16.24%。

最新價為44.7元，近5日股價下跌-9.2%，相關電腦週邊下跌-8.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2532 張
  • 外資買賣超：-2861 張
  • 投信買賣超：+6970 張
  • 自營商買賣超：-1577 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 555.33億 33% 9%
24/6 509.30億 7% -2%
24/5 521.80億 13% 2%
24/4 510.48億 38% 3%
24/3 497.26億 6% 36%
24/2 366.51億 2% -17%

英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收英業達

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