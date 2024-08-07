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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trex公司(TREX-US)EPS預估下修至2.2元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Trex公司(TREX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.25元下修至2.2元，其中最高估值2.39元，最低估值1.99元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.39(2.39)2.653
最低值1.99(2.14)2.112.5
平均值2.18(2.25)2.422.8
中位數2.2(2.25)2.452.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值12.70億14.13億15.26億
最低值11.34億11.58億13.40億
平均值12.13億13.20億14.57億
中位數12.30億13.48億14.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.241.511.801.651.89
營業收入7.45億8.81億11.97億11.06億10.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Trex公司(TREX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSTREX

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