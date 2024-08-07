鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trex公司(TREX-US)EPS預估下修至2.2元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Trex公司(TREX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.25元下修至2.2元，其中最高估值2.39元，最低估值1.99元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.39(2.39)
|2.65
|3
|最低值
|1.99(2.14)
|2.11
|2.5
|平均值
|2.18(2.25)
|2.42
|2.8
|中位數
|2.2(2.25)
|2.45
|2.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12.70億
|14.13億
|15.26億
|最低值
|11.34億
|11.58億
|13.40億
|平均值
|12.13億
|13.20億
|14.57億
|中位數
|12.30億
|13.48億
|14.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.24
|1.51
|1.80
|1.65
|1.89
|營業收入
|7.45億
|8.81億
|11.97億
|11.06億
|10.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Trex公司(TREX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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