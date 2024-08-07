search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司(VFC-US)EPS預估下修至0.71元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對VF公司(VFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.73元下修至0.71元，其中最高估值1.34元，最低估值0.15元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.34(1.34)1.811.571.73
最低值0.15(0.27)0.70.91.73
平均值0.65(0.71)1.061.191.73
中位數0.71(0.73)11.21.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值103.70億111.21億111.66億110.39億
最低值95.60億96.07億100.15億110.39億
平均值100.14億102.92億105.76億110.39億
中位數100.29億104.58億104.83億110.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.701.043.530.31-2.49
營業收入105.07億92.36億118.69億116.19億104.60億

詳細資訊請看美股內頁：
VF公司(VFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVFC

相關行情

台股首頁我要存股
VF公司16.442.30%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty