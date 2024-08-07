鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司(VFC-US)EPS預估下修至0.71元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對VF公司(VFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.73元下修至0.71元，其中最高估值1.34元，最低估值0.15元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.34(1.34)
|1.81
|1.57
|1.73
|最低值
|0.15(0.27)
|0.7
|0.9
|1.73
|平均值
|0.65(0.71)
|1.06
|1.19
|1.73
|中位數
|0.71(0.73)
|1
|1.2
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|103.70億
|111.21億
|111.66億
|110.39億
|最低值
|95.60億
|96.07億
|100.15億
|110.39億
|平均值
|100.14億
|102.92億
|105.76億
|110.39億
|中位數
|100.29億
|104.58億
|104.83億
|110.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.70
|1.04
|3.53
|0.31
|-2.49
|營業收入
|105.07億
|92.36億
|118.69億
|116.19億
|104.60億
詳細資訊請看美股內頁：
VF公司(VFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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