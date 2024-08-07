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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至7.02元，預估目標價為162.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.16元下修至7.02元，其中最高估值8.4元，最低估值5.75元，預估目標價為162.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.4(9)10.5311.6
最低值5.75(5.75)6.47.4
平均值7.05(7.05)8.7910.19
中位數7.02(7.16)910.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值128.70億164.59億176.03億
最低值118.01億122.73億133.38億
平均值124.75億134.23億143.24億
中位數124.96億132.53億140.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.252.5615.5817.343.70
營業收入81.18億75.04億117.78億157.94億125.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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