鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至7.08元，預估目標價為162.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.24元下修至7.08元，其中最高估值9元，最低估值5.75元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9(9)
|9.84
|11.56
|最低值
|5.75(5.75)
|6.4
|7.4
|平均值
|7.08(7.1)
|8.81
|10.21
|中位數
|7.08(7.24)
|9.22
|10.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|131.66億
|164.59億
|176.03億
|最低值
|118.72億
|122.43億
|133.38億
|平均值
|124.98億
|134.66億
|143.30億
|中位數
|124.74億
|133.23億
|140.09億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.25
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|營業收入
|81.18億
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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