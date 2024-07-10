鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至7.25元，預估目標價為162.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.08元上修至7.25元，其中最高估值9元，最低估值5.75元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9(9)
|9.84
|11.6
|最低值
|5.75(5.75)
|6.4
|7.4
|平均值
|7.1(7.08)
|8.87
|10.23
|中位數
|7.25(7.08)
|9.25
|10.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|131.66億
|164.59億
|176.03億
|最低值
|118.72億
|122.43億
|133.38億
|平均值
|125.02億
|134.69億
|143.34億
|中位數
|124.95億
|133.23億
|140.09億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.25
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|營業收入
|81.18億
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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