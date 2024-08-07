〈焦點股〉台股漲逾700點 AI族群大反攻 緯創、緯穎雙箭頭漲停

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緯穎同樣漲勢強勁，並在下半場攻上漲停。除緯創與緯穎強力反彈，廣達也漲逾 2%，英業達與仁寶漲逾 4%，和碩則漲逾 3%。

緯創先前指出，今年 AI 相關產品無論在出貨量或營業額皆會有三位數的成長，且 AI 相關產品將占整體公司營收達雙位數，去年因為缺料影響出貨量，使得比重較低，不過今年隨著缺料問題緩解，推升 AI 相關產品比重。同時，緯創也看好，AI 伺服器需求強勁，下半年都將持續成長。