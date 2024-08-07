〈焦點股〉台股漲逾700點 AI族群大反攻 緯創、緯穎雙箭頭漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-07 12:57
台股今 (7) 日在台積電 (2330-TW) 拉抬下，大盤大漲逾 700 點，AI 族群也一同慶祝，包含廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW) 以及緯穎 (6669-TW) 都紅通通，其中緯創、緯穎先後亮燈漲停。
緯創今天早盤以 89.7 元開高走高一路上攻，午盤強攻漲停鎖住 97.5 元，成交爆量超過 5 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 2 個交易日買超，合計買超 1.4 萬張。
緯穎同樣漲勢強勁，並在下半場攻上漲停。除緯創與緯穎強力反彈，廣達也漲逾 2%，英業達與仁寶漲逾 4%，和碩則漲逾 3%。
緯創先前指出，今年 AI 相關產品無論在出貨量或營業額皆會有三位數的成長，且 AI 相關產品將占整體公司營收達雙位數，去年因為缺料影響出貨量，使得比重較低，不過今年隨著缺料問題緩解，推升 AI 相關產品比重。同時，緯創也看好，AI 伺服器需求強勁，下半年都將持續成長。
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