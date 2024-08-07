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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鏡泰(GNTX-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對鏡泰(GNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.96元下修至1.9元，其中最高估值2.1元，最低估值1.9元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.1(2.1)2.492.6
最低值1.9(1.9)2.232.4
平均值1.97(1.99)2.342.5
中位數1.9(1.96)2.352.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值24.76億26.77億28.08億
最低值24.04億25.97億27.90億
平均值24.37億26.38億27.99億
中位數24.45億26.35億27.99億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.661.411.501.361.84
營業收入18.59億16.88億17.31億19.19億22.99億

詳細資訊請看美股內頁：
鏡泰(GNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGNTX

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