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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：星球健身PLNT-US的目標價調升至87元，幅度約8.75%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對星球健身(PLNT-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至87元，調升幅度8.75%。其中最高估值100元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予星球健身評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀0位。

星球健身今(7日)收盤價為76.4元。近5日股價上漲8.75%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PLNT市場預估目標價

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