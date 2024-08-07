鉅亨速報 - Factset 最新調查：星球健身PLNT-US的目標價調升至87元，幅度約8.75%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對星球健身(PLNT-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至87元，調升幅度8.75%。其中最高估值100元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予星球健身評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀0位。
星球健身今(7日)收盤價為76.4元。近5日股價上漲8.75%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富達全國資訊服務(FIS-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為83.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至9.4元，預估目標價為257.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際(TPX-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為59.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Civitas Resources Inc New(CIVI-US)EPS預估下修至11.01元，預估目標價為94.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇