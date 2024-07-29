鉅亨速報 - Factset 最新調查：鏡泰(GNTX-US)EPS預估下修至2.05元，預估目標價為38.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對鏡泰(GNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.1元下修至2.05元，其中最高估值2.1元，最低估值1.9元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.1(2.12)
|2.5
|2.9
|最低值
|1.9(2.09)
|2.23
|2.4
|平均值
|2.01(2.1)
|2.37
|2.65
|中位數
|2.05(2.1)
|2.35
|2.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25.03億
|27.17億
|28.94億
|最低值
|24.12億
|26.25億
|28.08億
|平均值
|24.56億
|26.60億
|28.51億
|中位數
|24.51億
|26.53億
|28.51億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.66
|1.41
|1.50
|1.36
|1.84
|營業收入
|18.59億
|16.88億
|17.31億
|19.19億
|22.99億
詳細資訊請看美股內頁：
鏡泰(GNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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