鉅亨速報 - Factset 最新調查：鏡泰(GNTX-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為37.50元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對鏡泰(GNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.05元下修至1.96元，其中最高估值2.1元，最低估值1.9元，預估目標價為37.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.1(2.1)
|2.49
|2.6
|最低值
|1.9(1.9)
|2.23
|2.4
|平均值
|1.99(2.01)
|2.34
|2.5
|中位數
|1.96(2.05)
|2.33
|2.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25.03億
|27.17億
|28.08億
|最低值
|24.04億
|25.97億
|27.90億
|平均值
|24.45億
|26.48億
|27.99億
|中位數
|24.47億
|26.43億
|27.99億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.66
|1.41
|1.50
|1.36
|1.84
|營業收入
|18.59億
|16.88億
|17.31億
|19.19億
|22.99億
詳細資訊請看美股內頁：
鏡泰(GNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鏡泰(GNTX-US)EPS預估下修至2.05元，預估目標價為38.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.62元，預估目標價為10.97元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦PHG-US的目標價調升至27.85元，幅度約3.34%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為17.29元
鉅亨號貼文看更多
下一篇