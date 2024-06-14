頻率元件業除息潮由本周晶技揭開序幕 看好Q3成長樂觀

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-17 10:02

晶技 (3042-TW) 2024 年第一季可望成爲全年營運谷底，且業績呈現逐步攀升走勢，晶技自結累計 1-5 月稅前盈餘 10.67 億元，年增 60.7%，每股稅前盈餘爲 3.44 元。晶技去年股利現金每股配發約 4.5 元，將在 6 月 20 日除息交易，而業界看好第三季需求態度不變。

而台嘉碩 (3221-TW) 去年配發 0.7 元股息在 7 月 18 日除息交易，股息在 8 月 8 日發放。台嘉碩董事長黃鈺同仍看好下半年營運的大力復甦，並預估 2024 年的上下半年營運爲 45% 比 55%，如復甦更快速的話，可能達 40% 比 60%。加高 (8182-TW) 對去年股息 1.2 元，也將在 7 月 17 日除息。

依晶技目前的產品出貨進度來看，第二季營收將較第一季的 27.54 億元成長約 5%，也較去年同期的 24.26 億元成長 2 成，而下半年將進入市場的旺季。法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長。其中，晶技對美系手機廠元件，也將自 6 月起出貨。

晶技包括印尼廠及寧波的新建車用元件專用廠，分別在第四季及第三季加入挹注營收。晶技第二季起的營運並以車用需求端的能見度最佳，目前的訂單能見直透下半年的 7 月，新建寧波車用元件專用廠機電工程預計本季完成。