〈焦點股〉晶技爭高階車用頻率元件市占率 股價填息創除息來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 10:18

晶技 (3042-TW) 在高階車用頻率元件市場市占率成長中，挹注整體營收預估以第三季的成長最為明顯，同時，華新科技 (2492-TW) 及佳邦科技 (6284-TW) 的參與私募也加分，晶技在 20 日除息的 4.5 元完全填息，今 (28) 日盤中並以 118 元股價創除息以來新高。

晶技發行 2.5 萬張現增私募股權，敲定由華科集團的華新科技及佳邦科技以 每股 93.5 元全數認購，等於是華科集團在本次晶技的私募案中取得晶技合計 2.5 萬張私募股，合計持有晶技私募增資後股本 33.4 億元的 7.46% 股權。