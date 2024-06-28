〈焦點股〉晶技爭高階車用頻率元件市占率 股價填息創除息來新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 10:18
晶技 (3042-TW) 在高階車用頻率元件市場市占率成長中，挹注整體營收預估以第三季的成長最為明顯，同時，華新科技 (2492-TW) 及佳邦科技 (6284-TW) 的參與私募也加分，晶技在 20 日除息的 4.5 元完全填息，今 (28) 日盤中並以 118 元股價創除息以來新高。
晶技發行 2.5 萬張現增私募股權，敲定由華科集團的華新科技及佳邦科技以 每股 93.5 元全數認購，等於是華科集團在本次晶技的私募案中取得晶技合計 2.5 萬張私募股，合計持有晶技私募增資後股本 33.4 億元的 7.46% 股權。
依晶技目前的產品出貨進度來看，第二季營收將較第一季的 27.54 億元成長約 5%，也較去年同期的 24.26 億元成長 2 成，而下半年將進入市場的旺季。法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長。其中，晶技對美系手機廠元件，也已自 6 月起出貨。晶技自結累計 1-5 月稅前盈餘 10.67 億元，年增 60.7%，每股稅前盈餘爲 3.44 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 晶技5月營收9.78億元年增20.96% 估Q2營運再回升
- 晶技獲利率回升 1-5月稅前盈餘年增6成 每股賺3.44元
- 華科集團全數認購晶技私募股 華新科持股逾6%成最大法人股東
- 華新科攜佳邦入股晶技 看好四大領域合作綜效
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇