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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至9.4元，預估目標價為257.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.58元下修至9.4元，其中最高估值10.6元，最低估值9.33元，預估目標價為257.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.6(10.6)17.6323.25
最低值9.33(9.33)12.213.45
平均值9.79(9.82)14.4318.24
中位數9.4(9.58)14.4518.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值30.64億37.13億43.87億
最低值28.02億31.74億36.16億
平均值29.39億34.84億38.51億
中位數29.25億35.33億37.01億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.898.2217.0811.616.37
營業收入20.29億22.84億33.07億27.79億24.43億

詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEVR

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