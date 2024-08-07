鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至9.4元，預估目標價為257.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.58元下修至9.4元，其中最高估值10.6元，最低估值9.33元，預估目標價為257.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.6(10.6)
|17.63
|23.25
|最低值
|9.33(9.33)
|12.2
|13.45
|平均值
|9.79(9.82)
|14.43
|18.24
|中位數
|9.4(9.58)
|14.45
|18.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30.64億
|37.13億
|43.87億
|最低值
|28.02億
|31.74億
|36.16億
|平均值
|29.39億
|34.84億
|38.51億
|中位數
|29.25億
|35.33億
|37.01億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.89
|8.22
|17.08
|11.61
|6.37
|營業收入
|20.29億
|22.84億
|33.07億
|27.79億
|24.43億
詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至10.13元，預估目標價為206.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至10.24元，預估目標價為216.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至9.58元，預估目標價為248.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富達全國資訊服務(FIS-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為83.50元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇