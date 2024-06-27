search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至10.13元，預估目標價為206.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 14:00

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.38元下修至10.13元，其中最高估值10.9元，最低估值9元，預估目標價為206.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.9(10.96)17.5423.27
最低值9(9)1213.33
平均值10.21(10.31)14.9118.04
中位數10.13(10.38)14.6117.53

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值28.93億36.81億43.49億
最低值27.43億31.46億34.51億
平均值28.39億33.57億38.06億
中位數28.82億33.37億36.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.898.2217.0811.616.37
營業收入20.29億22.84億33.07億27.79億24.43億

詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEVR

相關行情

台股首頁我要存股
艾弗考爾194.640.09%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty