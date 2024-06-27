鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至10.13元，預估目標價為206.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 14:00
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.38元下修至10.13元，其中最高估值10.9元，最低估值9元，預估目標價為206.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.9(10.96)
|17.54
|23.27
|最低值
|9(9)
|12
|13.33
|平均值
|10.21(10.31)
|14.91
|18.04
|中位數
|10.13(10.38)
|14.61
|17.53
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28.93億
|36.81億
|43.49億
|最低值
|27.43億
|31.46億
|34.51億
|平均值
|28.39億
|33.57億
|38.06億
|中位數
|28.82億
|33.37億
|36.18億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.89
|8.22
|17.08
|11.61
|6.37
|營業收入
|20.29億
|22.84億
|33.07億
|27.79億
|24.43億
詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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