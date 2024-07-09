鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至10.24元，預估目標價為216.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.06元上修至10.24元，其中最高估值10.9元，最低估值9.9元，預估目標價為216.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.9(10.9)
|17.54
|23.27
|最低值
|9.9(9)
|12.55
|13.46
|平均值
|10.34(10.18)
|14.98
|18.12
|中位數
|10.24(10.06)
|14.61
|17.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|29.33億
|36.81億
|43.49億
|最低值
|27.79億
|31.80億
|34.78億
|平均值
|28.53億
|33.71億
|38.23億
|中位數
|28.69億
|33.41億
|36.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.89
|8.22
|17.08
|11.61
|6.37
|營業收入
|20.29億
|22.84億
|33.07億
|27.79億
|24.43億
詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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