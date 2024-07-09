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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至10.24元，預估目標價為216.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 22:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.06元上修至10.24元，其中最高估值10.9元，最低估值9.9元，預估目標價為216.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.9(10.9)17.5423.27
最低值9.9(9)12.5513.46
平均值10.34(10.18)14.9818.12
中位數10.24(10.06)14.6117.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值29.33億36.81億43.49億
最低值27.79億31.80億34.78億
平均值28.53億33.71億38.23億
中位數28.69億33.41億36.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.898.2217.0811.616.37
營業收入20.29億22.84億33.07億27.79億24.43億

詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEVR

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