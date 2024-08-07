留學生和投資客激增！中國移居大馬人數翻成長一倍多

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 15:06

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即便將馬來西亞第二家園計畫 (MM2H) 中的永久居住途徑取消，最新報導指出，目前中國移民大馬人數較去年增加一倍多。目前，超過 2.4 萬名中國移民持有 MM2H 長期居留簽證，遠超過新冠疫情前的 1 萬多人。

《金融時報》報導，根據政府官員、學者、學校、商業協會和社區組織的說法，在大馬居住的中國公民人數過去三年間增加近一倍，主要受到留學生和新投資人猛增的推動。

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馬來亞大學中國研究所所長饒兆斌表示，在大馬的中國公民如今很可能有 15 萬，甚至可能有 20 萬人，前年人數最保守估計也有 8.2 萬人左右。

大馬情況則有所不同，當地擁有數百年歷史的華人華僑社區，約佔其 3400 萬公民的 23%。大多數新來的中國人是中產階級家庭，他們認為東南亞是一個更實惠的目的地，或者是躲避西方反華情緒的留學生，這使得中國人成為大馬最大的外國學生和長期居留者群體。

中國投資者也為外籍人士人數的激增做出貢獻。跟據一位中國貿易官員，目前在大馬的中資企業老闆、經理和工人約有 4 萬 5000 人，2021 年時約有 1 萬人。

大馬中國企業家聯合會的一位代表說，每周都有新人到來，電子和電動車行產業供應商正尋求增加在中國以外的產能，以規避美國的關稅。該會另一位官員也說，種植榴槤出口到中國的企業家人數也在激增。

中國留學生在大馬國際學校的成長速度則更猛，根據 15 所國際學校數據，指中國留學生佔各校學生總人數約 10 至 30% 之間，總計 2500 人，幾乎是 2021 年的 3 倍。大馬一家華人社區組織的代表指出，由於大馬擁有 250 多所國際學校，因此中國留學生總數恐遠高過前述數字。

此外，許多中國留學生被大馬大學較低的學費和較少的入學競爭所吸引。根據大馬教育部的數據，該國高等教育機構去年招收 4 萬 4043 名中國學生，比 2021 年增長了 35%。