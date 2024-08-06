陸房市刺激政策效應遞減！碧桂園7月銷售額再跌72% 難逃面臨清盤困境

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 11:57

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持續陷入債務困境的中國房地產開發商碧桂園 (02007-HK)周一 (5 日) 公布，今年 7 月的合約銷售額年減 72% 至 34.1 億人民幣，合約銷售建築面積約 38 萬平方公尺，年減 75.9%，銷售額持續走降也加劇了碧桂園在努力避免清盤時的困境。

碧桂園上周在香港的清盤聆訊被推遲到明年 1 月 20 日，以便該估公司有更多時間訂定離岸債務重組計畫，碧桂園法律代表周一指出，關鍵債權人群體料將在 9 月底前同意一份債務條款表，碧桂園還打算在 10 月前將重組支援協議公開給所有債權人，並將在明年初提交批准該計畫的文件。

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中國政府近來的一攬子救助計畫未能讓房市復甦，6 月新屋價格更以近十年來最快速度下跌，房地產投資的吸引力持續減少。

根據未經審計的 2023 年中期財報，碧桂園總負債達 1.36 兆人民幣，這家位於佛山的開發商在推遲發佈年度報告後，今年 3 月暫停其在香港股市交易。

《彭博資訊》分析師上周四 (1 日) 指出，由於買家對碧桂園的流動性感到擔憂，他們可能會避免在專案完全完成之前購買其房產。

在去年美元債券違約後，碧桂園在 5 月寬限期內支付兩筆債券的利息，此前曾錯過了初始期限，此舉避免了對中國支援困境開發商債務計畫的潛在考驗。去年上半年，當時仍是中國建商銷售面積第一的碧桂園兩筆美元債宣告違約，每筆規模均 5 億美元，要求半年付息一次。