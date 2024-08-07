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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百勝中國(YUMC-US)EPS預估上修至2.2元，預估目標價為45.10元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 04:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對百勝中國(YUMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.2元，其中最高估值2.35元，最低估值2.01元，預估目標價為45.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.35(2.35)2.643.042.86
最低值2.01(1.97)2.192.512.86
平均值2.2(2.16)2.472.782.86
中位數2.2(2.16)2.482.772.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值119.21億135.42億147.48億159.41億
最低值106.39億115.18億118.19億159.41億
平均值115.41億125.58億136.33億159.41億
中位數116.15億126.08億136.05億159.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.892.012.341.041.97
營業收入87.76億82.63億98.53億95.69億109.78億

詳細資訊請看美股內頁：
百勝中國(YUMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYUMC

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