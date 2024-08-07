鉅亨速報 - Factset 最新調查：百勝中國(YUMC-US)EPS預估上修至2.2元，預估目標價為45.10元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 04:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對百勝中國(YUMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.2元，其中最高估值2.35元，最低估值2.01元，預估目標價為45.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.35(2.35)
|2.64
|3.04
|2.86
|最低值
|2.01(1.97)
|2.19
|2.51
|2.86
|平均值
|2.2(2.16)
|2.47
|2.78
|2.86
|中位數
|2.2(2.16)
|2.48
|2.77
|2.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|119.21億
|135.42億
|147.48億
|159.41億
|最低值
|106.39億
|115.18億
|118.19億
|159.41億
|平均值
|115.41億
|125.58億
|136.33億
|159.41億
|中位數
|116.15億
|126.08億
|136.05億
|159.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.89
|2.01
|2.34
|1.04
|1.97
|營業收入
|87.76億
|82.63億
|98.53億
|95.69億
|109.78億
詳細資訊請看美股內頁：
百勝中國(YUMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百勝中國YUMC-US的目標價調降至46.86元，幅度約5.65%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為89.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為61.38元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為150.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇