鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-1.14元，預估目標價為3.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.08元下修至-1.14元，其中最高估值-0.91元，最低估值-1.44元，預估目標價為3.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.91(-0.9)
|-0.55
|-0.32
|-0.17
|最低值
|-1.44(-1.44)
|-2.24
|-0.81
|-0.5
|平均值
|-1.14(-1.09)
|-0.98
|-0.57
|-0.34
|中位數
|-1.14(-1.08)
|-0.97
|-0.6
|-0.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.03億
|30.55億
|51.86億
|76.36億
|最低值
|6.94億
|11.63億
|23.61億
|45.86億
|平均值
|7.60億
|17.19億
|35.84億
|57.66億
|中位數
|7.52億
|16.24億
|30.87億
|50.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-6.41
|-1.51
|-1.36
|營業收入
|0.00
|2,711萬
|6.08億
|5.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 挺川普後特斯拉股價反彈 馬斯克的政治立場牽動電動車類股？
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-1.08元，預估目標價為3.00元。
- 在推出新款電動SUV之際 Lucid獲沙國基金15億美元注資
- 〈美股早盤〉拋售暫歇 主要指數漲跌互現
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇