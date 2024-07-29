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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-1.08元，預估目標價為3.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.04元下修至-1.08元，其中最高估值-0.9元，最低估值-1.44元，預估目標價為3.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.9(-0.9)-0.55-0.32-0.17
最低值-1.44(-1.44)-2.24-0.74-0.43
平均值-1.09(-1.08)-0.92-0.54-0.32
中位數-1.08(-1.04)-0.85-0.53-0.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.05億30.55億51.86億76.36億
最低值6.63億11.68億23.61億45.86億
平均值7.51億17.37億35.97億57.66億
中位數7.43億16.53億30.87億50.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS---6.41-1.51-1.36
營業收入0.002,711萬6.08億5.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLCID

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