鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-1.08元，預估目標價為3.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.04元下修至-1.08元，其中最高估值-0.9元，最低估值-1.44元，預估目標價為3.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.9(-0.9)
|-0.55
|-0.32
|-0.17
|最低值
|-1.44(-1.44)
|-2.24
|-0.74
|-0.43
|平均值
|-1.09(-1.08)
|-0.92
|-0.54
|-0.32
|中位數
|-1.08(-1.04)
|-0.85
|-0.53
|-0.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.05億
|30.55億
|51.86億
|76.36億
|最低值
|6.63億
|11.68億
|23.61億
|45.86億
|平均值
|7.51億
|17.37億
|35.97億
|57.66億
|中位數
|7.43億
|16.53億
|30.87億
|50.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-6.41
|-1.51
|-1.36
|營業收入
|0.00
|2,711萬
|6.08億
|5.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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