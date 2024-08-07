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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調升至90元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)提出目標價估值：中位數由87元上修至90元，調升幅度3.45%。其中最高估值95元，最低估值79元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予RB Global Inc評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀1位。

RB Global Inc今(7日)收盤價為77.76元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌5.07%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RBA市場預估目標價

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