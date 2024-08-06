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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-0.58元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.58元，其中最高估值1.83元，最低估值-2.24元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.83(0.56)2.022.232.39
最低值-2.24(-1.45)-1.95-1.792.39
平均值-0.47(-0.44)0.07-0.182.39
中位數-0.58(-0.13)0.4-0.542.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值65.58億70.42億78.23億
最低值56.63億56.52億66.48億
平均值60.50億64.59億72.35億
中位數59.90億65.72億72.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13-0.61-0.69-0.60-0.32
營業收入29.65億37.55億40.71億46.56億49.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEP

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