鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-0.58元，預估目標價為31.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.58元，其中最高估值1.83元，最低估值-2.24元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.83(0.56)
|2.02
|2.23
|2.39
|最低值
|-2.24(-1.45)
|-1.95
|-1.79
|2.39
|平均值
|-0.47(-0.44)
|0.07
|-0.18
|2.39
|中位數
|-0.58(-0.13)
|0.4
|-0.54
|2.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|65.58億
|70.42億
|78.23億
|最低值
|56.63億
|56.52億
|66.48億
|平均值
|60.50億
|64.59億
|72.35億
|中位數
|59.90億
|65.72億
|72.35億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|-0.61
|-0.69
|-0.60
|-0.32
|營業收入
|29.65億
|37.55億
|40.71億
|46.56億
|49.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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