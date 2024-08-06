營收速報 - 菱光(8249)7月營收4.45億元年增率高達69.38％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 19:15
今年1-7月累計營收為21.48億元，累計年增率3.84%。
最新價為24.7元，近5日股價下跌-11.15%，相關零組件業下跌-9.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-324 張
- 外資買賣超：-353 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+29 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|4.45億
|69%
|28%
|24/6
|3.47億
|21%
|-3%
|24/5
|3.57億
|22%
|11%
|24/4
|3.22億
|-1%
|31%
|24/3
|2.46億
|-29%
|36%
|24/2
|1.81億
|-49%
|-28%
菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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