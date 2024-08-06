search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 菱光(8249)7月營收4.45億元年增率高達69.38％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 19:15


菱光(8249-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣4.45億元，年增率69.38%，月增率28.33%。

今年1-7月累計營收為21.48億元，累計年增率3.84%。

最新價為24.7元，近5日股價下跌-11.15%，相關零組件業下跌-9.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-324 張
  • 外資買賣超：-353 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+29 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 4.45億 69% 28%
24/6 3.47億 21% -3%
24/5 3.57億 22% 11%
24/4 3.22億 -1% 31%
24/3 2.46億 -29% 36%
24/2 1.81億 -49% -28%

菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收菱光

相關行情

台股首頁我要存股
菱光24.7-1.40%
美元/台幣32.6880.15%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
菱光

76.19%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty