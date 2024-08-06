成信打造循環經濟潛力商業模式 擬9月初創新板掛牌上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-06 19:03

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成信實業 (6969-TW) 預計在 9 月初創新板掛牌上市，將於明 (7) 日舉辦上市前業績發表會，該公司以「零廢棄」為核心價值，致力於創新都市採礦技術和資源再利用，同時，成信在中科廠完工並執取得照取得是重要營運里程碑。

成信實業歷經 3 年終於完工的中科廠對公司未來發展非常重要，且對未來營收影響很大，成信董事長陳鵬指出，中科廠 7 月取得相關執照後，8 月中有機會開始進料，期待在 2024 年底前可達到滿載，2025 年整年營收與獲利都會有相當顯著貢獻。

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成信目前有柳營廠及中科廠，成信的「矽碇」系列產品被廣泛應用於煉鋼升溫劑及耐火材料，可提升煉鋼過程的效率和品質；「球形二氧化矽粉」則是半導體封裝、電子陶瓷和塗料等行業的關鍵材料，其作用在於提高性能和穩定品質。「氧化生物分解劑」是專為 PP/PE 塑膠研發的環保添加劑，有助於 PP/PE 的生物分解；「晶瓷粉」則應用於工業研磨材和工程塑膠，可提升產品耐用性和加工性能；「碳鋁粒」主要用於煉鋼過程中的升溫和還原，效果顯著。

陳鵬說，成信的「球形二氧化矽」產品透過專利技術回收加工生產，品質穩定，性能優異，且具有低碳排放的特點。目前市場上無同業競爭者，除了擁有專利佈局保護外，在投建生產工廠方面，隨環保要求日益嚴格，其它企業若想取得再利用許可執照也需要 3 年以上，因此難以模仿和超越。