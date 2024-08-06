〈台灣大法說〉併台灣之星效益發酵 Q2獲利32億元 EPS 1.07元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-06 19:02

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台灣大 (3045-TW) 今 (6) 日召開法說會指出，去年合併台灣之星後，效益逐步發酵，並在第二季反映貢獻，第二季包含營收、EBITDA 以及稅後純益都呈現年增，其中稅後純益達 32.3 億元，每股純益 1.07 元。

台灣大第二季營收 477.4 億元，年增 10%；EBITDA 105.9 億元，年增 19%；稅後純益 32.3 億元，年增 7%，每股純益 1.07 元。累計今年上半年營收 960.2 億元，年增 11%；EBITDA 211.7 億元，年增 20%，稅後純益 62 億元。

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去年合併台灣之星的效益在第二季反映貢獻，推升上半年營運，上半年電信營業利益 62.3 億元，與去年同期相比，若加計原本台灣之星的虧損，電信營業利益反而逆勢成長超過 5 成，整併效益顯著，合併案呈現 1+1 大於 2。

此外，台灣大表示，第二季在三大引擎驅動下帶動營收成長，包含行動服務營收年增 26%， momo 營收年增 2%，家用寬頻用戶數年增 4%。

行動業務方面，5G 滲透率穩步上升，4G 用戶續約升轉 5G 後，月租費年增達 47%。台灣大既有智慧型手機月租用戶 ARPU 年增達 6%，四大獨門方案 mo 幣多、好速成双、Disney+、OP 響樂生活持續助攻，加上合併台灣之星的挹注，第二季行動服務營收達 160.2 億元，年增 26%。

電子商務成長動能穩健，momo 第二季營收為 266.6 億元，較去年同期成長 2%；有購會員數較去年同期提升 8%。另一成長引擎家用寬頻上網服務，第二季 300Mbps 以上高頻寬用戶數年增高達 46%。