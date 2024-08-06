營收速報 - 瑞軒(2489)7月營收23.46億元年增率高達70.86％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15
今年1-7月累計營收為125.70億元，累計年增率47.55%。
最新價為18.3元，近5日股價下跌-17.19%，相關光 電 業下跌-9.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-108 張
- 外資買賣超：+1044 張
- 投信買賣超：+12 張
- 自營商買賣超：-1164 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|23.46億
|71%
|7%
|24/6
|21.92億
|70%
|16%
|24/5
|18.86億
|33%
|5%
|24/4
|18.02億
|63%
|9%
|24/3
|16.60億
|44%
|40%
|24/2
|11.84億
|6%
|-21%
瑞軒(2489-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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