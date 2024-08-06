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鉅亨速報

營收速報 - 瑞軒(2489)7月營收23.46億元年增率高達70.86％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15


瑞軒(2489-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣23.46億元，年增率70.86%，月增率7.05%。

今年1-7月累計營收為125.70億元，累計年增率47.55%。

最新價為18.3元，近5日股價下跌-17.19%，相關光 電 業下跌-9.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-108 張
  • 外資買賣超：+1044 張
  • 投信買賣超：+12 張
  • 自營商買賣超：-1164 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 23.46億 71% 7%
24/6 21.92億 70% 16%
24/5 18.86億 33% 5%
24/4 18.02億 63% 9%
24/3 16.60億 44% 40%
24/2 11.84億 6% -21%

瑞軒(2489-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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