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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barclays plc - ADR(BCS-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為13.56元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Barclays plc - ADR(BCS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.68元，其中最高估值1.78元，最低估值1.45元，預估目標價為13.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.78(1.78)2.323.082.81
最低值1.45(1.45)1.722.022.61
平均值1.63(1.62)2.042.482.71
中位數1.68(1.65)2.042.432.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值338.20億366.82億386.21億381.92億
最低值321.93億338.58億350.92億358.12億
平均值330.21億351.47億368.63億370.02億
中位數330.26億352.42億369.80億370.02億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.730.452.011.521.38
營業收入383.27億354.01億375.64億450.73億638.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Barclays plc - ADR(BCS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBCS

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