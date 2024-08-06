鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barclays plc - ADR(BCS-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為13.56元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Barclays plc - ADR(BCS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.68元，其中最高估值1.78元，最低估值1.45元，預估目標價為13.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.78(1.78)
|2.32
|3.08
|2.81
|最低值
|1.45(1.45)
|1.72
|2.02
|2.61
|平均值
|1.63(1.62)
|2.04
|2.48
|2.71
|中位數
|1.68(1.65)
|2.04
|2.43
|2.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|338.20億
|366.82億
|386.21億
|381.92億
|最低值
|321.93億
|338.58億
|350.92億
|358.12億
|平均值
|330.21億
|351.47億
|368.63億
|370.02億
|中位數
|330.26億
|352.42億
|369.80億
|370.02億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.73
|0.45
|2.01
|1.52
|1.38
|營業收入
|383.27億
|354.01億
|375.64億
|450.73億
|638.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Barclays plc - ADR(BCS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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