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鉅亨速報

營收速報 - 精確(3162)7月營收3.65億元年增率高達46.65％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:30


精確(3162-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3.65億元，年增率46.65%，月增率2.59%。

今年1-7月累計營收為20.07億元，累計年增率3.97%。

最新價為27.2元，近5日股價下跌-10.49%，相關電機機械股價指數下跌-5.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-171 張
  • 外資買賣超：-170 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3.65億 47% 3%
24/6 3.56億 43% 12%
24/5 3.17億 14% 13%
24/4 2.79億 -7% 0%
24/3 2.78億 13% 101%
24/2 1.39億 -65% -49%

精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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