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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至36.7元，預估目標價為893.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由35.61元上修至36.7元，其中最高估值39.86元，最低估值32.05元，預估目標價為893.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值39.86(39.86)45.4254.28
最低值32.05(32.05)4054.28
平均值36.34(36.1)44.0654.28
中位數36.7(35.61)4554.28

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值20,000,00023,450,36029,122,920
最低值17,257,00021,008,00029,122,920
平均值18,255,37022,133,47029,122,920
中位數18,146,00021,908,00029,122,920

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS30.218.5211.0410.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,200,06810,494,4704,899,8851,799,570

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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