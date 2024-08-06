鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至36.7元，預估目標價為893.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由35.61元上修至36.7元，其中最高估值39.86元，最低估值32.05元，預估目標價為893.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|39.86(39.86)
|45.42
|54.28
|最低值
|32.05(32.05)
|40
|54.28
|平均值
|36.34(36.1)
|44.06
|54.28
|中位數
|36.7(35.61)
|45
|54.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,000,000
|23,450,360
|29,122,920
|最低值
|17,257,000
|21,008,000
|29,122,920
|平均值
|18,255,370
|22,133,470
|29,122,920
|中位數
|18,146,000
|21,908,000
|29,122,920
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|30.2
|18.52
|11.04
|10.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,200,068
|10,494,470
|4,899,885
|1,799,570
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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